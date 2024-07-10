〈貴金屬盤後〉市場等待6月CPI數據 以窺利率動向 黃金走穩

鉅亨網編譯許家華 2024-07-10 06:25

黃金價格周二 (9 日) 幾乎沒有變化，雖然美元堅挺且公債殖利率率小幅走高，但投資者等待本周稍晚將公布的美國 6 月通膨數據，好讓美國利率走勢更加明確。

現貨黃金上漲 0.24% 至每盎司 2364.39 美元，前一交易日下跌逾 1%。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.2%，至每盎司 2367.80 美元。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 認為，聯準會 (Fed) 最快可能 9 月啟動降息，這點正積極影響當前市場。。

近期美國經濟數據顯示勞動市場疲軟，增強 9 月降息的可能性。

然而，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二在國會作證時表示，通膨「仍高於」Fed 2% 的目標，但近幾個月來一直在改善，因此央行若要啟動降息，還需要更多的好數據才能強化合理性。

目前市場焦點轉向周四將公布的消費者物價指數（CPI），近期數據顯示，該數據自年初意外的高水準開始降溫。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示，如果市場看到美國通膨仍頑強的跡象，恐令黃金回吐近期漲幅。

根據 CME 集團的 FedWatch 工具，交易員目前預計 9 月降息的可能性約為 75%。由於黃金不孳息，因此降息可以降低持有黃金的機會成本，提高黃金對投資者的吸引力。

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