寶成2023年營收及獲利下滑 全年EPS 3.61元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-14 19:01

寶成工業 (9904-TW) 今 (14) 日董事會通過 2023 年度財報，全年營收 2466.34 億元年減 7.8%，稅後純益 106.24 億元，年減 15.98%，每股純益為 3.61 元。寶成指出，主要由於消費信心疲弱與產業庫存調整，抵銷運動用品零售業務之銷售復甦態勢，進而抑制鞋類製造業務的營運表現。

寶成 2023 年全年營收 2466.34 億元，毛利率 24.78%，年增 0.63 個百分點，稅後純益 106.24 億元，年減 15.98%，每股純益為 3.61 元。

寶成分析 2023 年營收，製鞋占 63.9%，運動用品零售業務則上升到 35.7%。

同時，在營業外收入及支出方面，寶成 2023 年合併營業外淨收益為 92.51 億元，較上一年減少 15.85 億元年減 14.6%，主係 2023 年依權益法認列投資收益較上一年減少 17.12 億元，其中主因為認列直、間接持股 18.09% 的南山人壽保險有限公司相關轉投資收益較上一年減少 17.65 億元降至 37.87 億元。

寶成指出，面對全球經濟仍具高度波動與不確定性，通膨壓力和高息環境制約消費者支出與信心，寶成對於核心業務的復甦態勢依然抱持信心，堅持厚植公司治理，強化經營韌性，提升管理效能，並加速數位轉型進程，穩步實現有品質的營運增長。