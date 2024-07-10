外資續逢高調節108億元連四賣 砍鴻海2萬張同步提款台積電

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-10 18:49

台股今 (10) 日漲百點，首度收在 24000 點之上，不過，外資持續逢高調節，賣超 108 億元，但在台指期回補空單 1724 口，淨空單降至 3.36 萬口；個股方面，外資調節電子股居多，包括鴻海逾 2 萬張、台積電 8000 多張。

外資今日買超較多的個股來看，金融股有開發金 2.50 萬張、國泰金 2.08 萬張、三商壽 1.6 萬張、玉山金 9572 張；電子股則有友達 2.37 萬張、英業達 1.39 萬張、聯電 1.08 萬張、矽統 8440 張、廣達 8124 張。

傳產則以航空雙雄長榮航 1.76 萬張、華航 1.12 萬張，以及中興電 1.69 萬張等較多，另有遠傳 8684 張、群益台灣精選高息 (00919)1.01 萬張。

外資賣超則多為電子股，包含台積電 8648 張、鴻海 2.17 萬張，金寶 1.5 萬張、群創 1.21 萬張、燿華 1.14 萬張、宏碁 1.07 萬張、臻鼎 - KY 1.06 萬張、輔信 1.72 萬張，傳產則有中鋼 1.22 萬張、陽明 8343 張。