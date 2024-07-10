營收速報 - 國統(8936)6月營收6.20億元年增率高達123.62％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:21
今年1-6月累計營收為26.18億元，累計年增率54.75%。
最新價為75.1元，近5日股價下跌-1.96%，相關其他類指數上漲2.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1558 張
- 外資買賣超：-1588 張
- 投信買賣超：+16 張
- 自營商買賣超：+14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|6.20億
|124%
|28%
|24/5
|4.85億
|44%
|33%
|24/4
|3.66億
|16%
|-16%
|24/3
|4.35億
|25%
|66%
|24/2
|2.61億
|61%
|-42%
|24/1
|4.50億
|79%
|-13%
國統(8936-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣。前項有關水泥製品之自來水管承裝業務。有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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