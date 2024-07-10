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鉅亨速報

營收速報 - 國統(8936)6月營收6.20億元年增率高達123.62％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:21

國統(8936-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣6.20億元，年增率123.62%，月增率27.93%。

今年1-6月累計營收為26.18億元，累計年增率54.75%。

最新價為75.1元，近5日股價下跌-1.96%，相關其他類指數上漲2.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1558 張
  • 外資買賣超：-1588 張
  • 投信買賣超：+16 張
  • 自營商買賣超：+14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 6.20億 124% 28%
24/5 4.85億 44% 33%
24/4 3.66億 16% -16%
24/3 4.35億 25% 66%
24/2 2.61億 61% -42%
24/1 4.50億 79% -13%

國統(8936-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣。前項有關水泥製品之自來水管承裝業務。有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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