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鉅亨速報

營收速報 - 百和興業-KY(8404)6月營收5.55億元年增率高達34.9％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:21

百和興業-KY(8404-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣5.55億元，年增率34.9%，月增率-7.69%。

今年1-6月累計營收為32.70億元，累計年增率38.64%。

最新價為19.4元，近5日股價下跌-3.72%，相關其 他上漲0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-127 張
  • 外資買賣超：-81 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-46 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 5.55億 35% -8%
24/5 6.01億 52% 3%
24/4 5.82億 70% -7%
24/3 6.27億 42% 134%
24/2 2.69億 -41% -58%
24/1 6.38億 104% 48%

百和興業-KY(8404-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售。成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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