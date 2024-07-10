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鉅亨速報

營收速報 - 康舒(6282)6月營收31.69億元年增率高達74.47％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:21

康舒(6282-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣31.69億元，年增率74.47%，月增率36.96%。

今年1-6月累計營收為151.24億元，累計年增率50.15%。

最新價為39.2元，近5日股價下跌-0.88%，相關零組件業上漲4.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5433 張
  • 外資買賣超：+5148 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：+282 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 31.69億 74% 37%
24/5 23.14億 54% -6%
24/4 24.56億 52% -17%
24/3 29.59億 67% 61%
24/2 18.40億 17% -23%
24/1 23.86億 33% -23%

康舒(6282-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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