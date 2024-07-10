營收速報 - 康舒(6282)6月營收31.69億元年增率高達74.47％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:21
今年1-6月累計營收為151.24億元，累計年增率50.15%。
最新價為39.2元，近5日股價下跌-0.88%，相關零組件業上漲4.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5433 張
- 外資買賣超：+5148 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：+282 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|31.69億
|74%
|37%
|24/5
|23.14億
|54%
|-6%
|24/4
|24.56億
|52%
|-17%
|24/3
|29.59億
|67%
|61%
|24/2
|18.40億
|17%
|-23%
|24/1
|23.86億
|33%
|-23%
康舒(6282-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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