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鉅亨速報

營收速報 - 炎洲(4306)6月營收20.09億元年增率高達104.59％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:21

炎洲(4306-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣20.09億元，年增率104.59%，月增率3.19%。

今年1-6月累計營收為82.34億元，累計年增率36.01%。

最新價為21.9元，近5日股價上漲4.04%，相關塑膠工業下跌-0.82%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6110 張
  • 外資買賣超：+6169 張
  • 投信買賣超：-26 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 20.09億 105% 3%
24/5 19.47億 80% 66%
24/4 11.70億 12% -2%
24/3 11.96億 1% 56%
24/2 7.69億 -25% -33%
24/1 11.43億 53% -8%

炎洲(4306-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為電子級化學品純化與循環再利用及綠色能源之開發建置。土地開發及商辦、住宅、飯店之營造興建。OPP、PVC、PE、汽車線束、雷射切割及特殊膠帶之產銷。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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