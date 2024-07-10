營收速報 - 長榮(2603)6月營收422.83億元年增率高達91.06％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:20
今年1-6月累計營收為1,948.96億元，累計年增率45.22%。
最新價為177元，近5日股價下跌-7.33%，相關航 運 業下跌-7.31%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-35962 張
- 外資買賣超：-24278 張
- 投信買賣超：-4238 張
- 自營商買賣超：-7446 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|422.83億
|91%
|31%
|24/5
|321.60億
|40%
|1%
|24/4
|318.14億
|42%
|6%
|24/3
|301.09億
|37%
|-0%
|24/2
|301.70億
|62%
|6%
|24/1
|283.52億
|8%
|20%
長榮(2603-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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