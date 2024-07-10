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鉅亨速報

營收速報 - 長榮(2603)6月營收422.83億元年增率高達91.06％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:20

長榮(2603-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣422.83億元，年增率91.06%，月增率31.48%。

今年1-6月累計營收為1,948.96億元，累計年增率45.22%。

最新價為177元，近5日股價下跌-7.33%，相關航 運 業下跌-7.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-35962 張
  • 外資買賣超：-24278 張
  • 投信買賣超：-4238 張
  • 自營商買賣超：-7446 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 422.83億 91% 31%
24/5 321.60億 40% 1%
24/4 318.14億 42% 6%
24/3 301.09億 37% -0%
24/2 301.70億 62% 6%
24/1 283.52億 8% 20%

長榮(2603-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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