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鉅亨速報

營收速報 - 精確(3162)6月營收3.56億元年增率高達42.74％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:20

精確(3162-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣3.56億元，年增率42.74%，月增率12.46%。

今年1-6月累計營收為16.42億元，累計年增率-2.35%。

最新價為36.9元，近5日股價上漲14.6%，相關電機機械股價指數上漲1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-943 張
  • 外資買賣超：-944 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 3.56億 43% 12%
24/5 3.17億 14% 13%
24/4 2.79億 -7% 0%
24/3 2.78億 13% 101%
24/2 1.39億 -65% -49%
24/1 2.73億 32% -36%

精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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