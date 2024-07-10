營收速報 - 精確(3162)6月營收3.56億元年增率高達42.74％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:20
今年1-6月累計營收為16.42億元，累計年增率-2.35%。
最新價為36.9元，近5日股價上漲14.6%，相關電機機械股價指數上漲1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-943 張
- 外資買賣超：-944 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|3.56億
|43%
|12%
|24/5
|3.17億
|14%
|13%
|24/4
|2.79億
|-7%
|0%
|24/3
|2.78億
|13%
|101%
|24/2
|1.39億
|-65%
|-49%
|24/1
|2.73億
|32%
|-36%
精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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