〈陸港盤後〉中國難甩通縮壓力 A股三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-10 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（10 日）收盤齊跌，滬指跌 0.68%，中國 6 月消費者物價指數（CPI）的升幅，從 0.3% 降至 0.2%，連五個月接近零成長，生產者物價指數（PPI）也下降 0.8%，凸顯中國難甩通貨緊縮壓力。

滬指周三收盤跌 0.68% 報 2,939.36 點，深證成指跌 0.1% 報 8,697.22 點，創業板指跌 0.06% 報 1,651.11 點。兩市成交額合計人民幣 6,776 億元。

煤炭、電力、房地產、媒體、石油等類股走低，保險、釀酒族群上揚。

香港恒生指數周三收盤跌 0.29%，報 17,471.67 點，恒生科技指數跌 0.01%，報 3,600.49 點。

中國國家統計局周三公布的數據顯示，6 月 CPI 年升 0.2%，升幅小於 5 月的 0.3%，也不如經濟學家原估的 0.4%。PPI 年降 0.8%。

今年來中國經濟復甦動能並不平均，製造業有時候會成為亮點，消費者支出則因房地產長期低迷和就業市場疲軟而受到阻礙。

中共預定 7 月 15 日在北京召開二十屆三中全會，投資人將藉此尋找中共解決問題的線索。

對中國來說，通貨緊縮的風險嚴重，可能會導致經濟螺旋式下降，理由是消費者預期物價會繼續下跌，於是延後消費，最終拖累整體消費，並影響企業營運。

《彭博》的調查結果顯示，經濟學家預測今年中國 CPI 上升 0.6%，而官方目標是 3%，兩者相去甚遠。

光大銀行金融市場部研究員周茂華說：「目前國內需求偏弱，企業積極降價促銷；果蔬等日常消費品季節性供給增加，加上 6 月能源價格回落影響，部分抵銷了豬肉價格、出行服務價格等方面上漲的影響。」

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在整體消費需求不旺的背景下，7 月 CPI 將繼續在較低水準運行。

王青說，6 月中下旬以來，豬肉價格趨於穩定，背後是本輪生豬去產能力道有限，這意味著 7 月豬肉價格漲幅難以進一步擴大。