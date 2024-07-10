〈陸港盤後〉中國難甩通縮壓力 A股三大指數走低
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-10 16:30
中國 A 股市場三大指數周三（10 日）收盤齊跌，滬指跌 0.68%，中國 6 月消費者物價指數（CPI）的升幅，從 0.3% 降至 0.2%，連五個月接近零成長，生產者物價指數（PPI）也下降 0.8%，凸顯中國難甩通貨緊縮壓力。
滬指周三收盤跌 0.68% 報 2,939.36 點，深證成指跌 0.1% 報 8,697.22 點，創業板指跌 0.06% 報 1,651.11 點。兩市成交額合計人民幣 6,776 億元。
煤炭、電力、房地產、媒體、石油等類股走低，保險、釀酒族群上揚。
香港恒生指數周三收盤跌 0.29%，報 17,471.67 點，恒生科技指數跌 0.01%，報 3,600.49 點。
中國國家統計局周三公布的數據顯示，6 月 CPI 年升 0.2%，升幅小於 5 月的 0.3%，也不如經濟學家原估的 0.4%。PPI 年降 0.8%。
今年來中國經濟復甦動能並不平均，製造業有時候會成為亮點，消費者支出則因房地產長期低迷和就業市場疲軟而受到阻礙。
中共預定 7 月 15 日在北京召開二十屆三中全會，投資人將藉此尋找中共解決問題的線索。
對中國來說，通貨緊縮的風險嚴重，可能會導致經濟螺旋式下降，理由是消費者預期物價會繼續下跌，於是延後消費，最終拖累整體消費，並影響企業營運。
《彭博》的調查結果顯示，經濟學家預測今年中國 CPI 上升 0.6%，而官方目標是 3%，兩者相去甚遠。
光大銀行金融市場部研究員周茂華說：「目前國內需求偏弱，企業積極降價促銷；果蔬等日常消費品季節性供給增加，加上 6 月能源價格回落影響，部分抵銷了豬肉價格、出行服務價格等方面上漲的影響。」
東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在整體消費需求不旺的背景下，7 月 CPI 將繼續在較低水準運行。
王青說，6 月中下旬以來，豬肉價格趨於穩定，背後是本輪生豬去產能力道有限，這意味著 7 月豬肉價格漲幅難以進一步擴大。
中郵證券則指出，A 股「市場底」何時出現，相當程度取決於三中全會如何定調，若投資人對強刺激和加槓桿政策的期待落空，則需要觀察下半年財政支撐力道和房地產市場回穩進展是否足以支撐 A 股市場。
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