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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Algonquin Power & Utilities Corp(AQN-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為7.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 00:16

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Algonquin Power & Utilities Corp(AQN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.47元，其中最高估值0.63元，最低估值0.4元，預估目標價為7.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.63(0.63)0.560.560.58
最低值0.4(0.4)0.420.490.58
平均值0.49(0.49)0.50.530.58
中位數0.47(0.48)0.510.530.58

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值31.76億32.93億34.58億29.24億
最低值27.10億26.86億28.05億29.24億
平均值29.31億29.61億31.31億29.24億
中位數29.05億29.85億31.31億29.24億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.051.38------
營業收入16.03億16.48億22.28億27.01億26.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Algonquin Power & Utilities Corp(AQN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAQN

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