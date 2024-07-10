鉅亨速報 - Factset 最新調查：Algonquin Power & Utilities Corp(AQN-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為7.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 00:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Algonquin Power & Utilities Corp(AQN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.47元，其中最高估值0.63元，最低估值0.4元，預估目標價為7.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.63(0.63)
|0.56
|0.56
|0.58
|最低值
|0.4(0.4)
|0.42
|0.49
|0.58
|平均值
|0.49(0.49)
|0.5
|0.53
|0.58
|中位數
|0.47(0.48)
|0.51
|0.53
|0.58
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|31.76億
|32.93億
|34.58億
|29.24億
|最低值
|27.10億
|26.86億
|28.05億
|29.24億
|平均值
|29.31億
|29.61億
|31.31億
|29.24億
|中位數
|29.05億
|29.85億
|31.31億
|29.24億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.05
|1.38
|--
|--
|--
|營業收入
|16.03億
|16.48億
|22.28億
|27.01億
|26.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Algonquin Power & Utilities Corp(AQN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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