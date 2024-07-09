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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kemper公司(KMPR-US)EPS預估上修至4.52元，預估目標價為72.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 20:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Kemper公司(KMPR-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.36元上修至4.52元，其中最高估值5.01元，最低估值3.95元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.01(5.01)6.256.28
最低值3.95(3.95)4.356.21
平均值4.52(4.5)5.426.25
中位數4.52(4.36)5.556.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值44.73億50.77億60.04億
最低值36.04億36.54億51.97億
平均值42.08億45.37億56.01億
中位數42.78億47.34億56.01億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.966.14-1.87-4.72-4.25
營業收入50.53億51.34億58.04億56.03億49.45億

詳細資訊請看美股內頁：
Kemper公司(KMPR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKMPR

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