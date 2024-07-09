鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kemper公司(KMPR-US)EPS預估上修至4.52元，預估目標價為72.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Kemper公司(KMPR-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.36元上修至4.52元，其中最高估值5.01元，最低估值3.95元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.01(5.01)
|6.25
|6.28
|最低值
|3.95(3.95)
|4.35
|6.21
|平均值
|4.52(4.5)
|5.42
|6.25
|中位數
|4.52(4.36)
|5.55
|6.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|44.73億
|50.77億
|60.04億
|最低值
|36.04億
|36.54億
|51.97億
|平均值
|42.08億
|45.37億
|56.01億
|中位數
|42.78億
|47.34億
|56.01億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.96
|6.14
|-1.87
|-4.72
|-4.25
|營業收入
|50.53億
|51.34億
|58.04億
|56.03億
|49.45億
詳細資訊請看美股內頁：
Kemper公司(KMPR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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