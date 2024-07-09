〈貴金屬盤後〉美股強勁 風險偏好增強 黃金跌逾1%
鉅亨網編譯許家華 2024-07-09 06:42
黃金價格周一 (8 日) 跌逾 1%，係因受到股市風險偏好上漲和投資者獲利了結的影響。前一交易日，因聯準會 (Fed) 9 月降息的可能性上升而大幅上漲。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「這看起來像是大量獲利了結，因為早盤美股表現強勁，這與貴金屬存在一些競爭因素。」
但 Haberkorn 認為，基於 Fed 將降息的預測，黃金價格仍會走高。「Fed 觀察工具顯示，9 月就會降息，接著 11 月和 12 月可能再次降息，這對黃金是利多。」
上周美國非農就業數據顯示勞動市場疲軟，強化 Fed 即將啟動降息的預期心理。目前市場預計，聯準會 9 月降息和 12 月再次降息的可能性為 71%。
Capital.com 金融市場分析師 Kyle Rodda 表示，如果通膨數據再次意外下降 (相當符合美數據情況)，那將會是黃金大利多。
本周投資者焦點放在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的半年度國會證詞、一系列 Fed 官員評論，以及周四公佈的美國通膨數據。
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