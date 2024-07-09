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〈貴金屬盤後〉美股強勁 風險偏好增強 黃金跌逾1%

鉅亨網編譯許家華 2024-07-09 06:42

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（圖：REUTERS/TPG）

黃金價格周一 (8 日) 跌逾 1%，係因受到股市風險偏好上漲和投資者獲利了結的影響。前一交易日，因聯準會 (Fed) 9 月降息的可能性上升而大幅上漲。

 

  • 現貨黃金下跌 1.5% 至每盎司 2354.59 美元，自上周五觸及的 5 月 22 日以來最高水準回跌。
  • 8 月交割的黃金期貨價格下跌 1.5%，至每盎司 2362.70 美元。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「這看起來像是大量獲利了結，因為早盤美股表現強勁，這與貴金屬存在一些競爭因素。」

美股周一大盤創新高，那斯達克指數和標普 500 指數創下歷史新高，道指則創一個多月新高。

但 Haberkorn 認為，基於 Fed 將降息的預測，黃金價格仍會走高。「Fed 觀察工具顯示，9 月就會降息，接著 11 月和 12 月可能再次降息，這對黃金是利多。」

上周美國非農就業數據顯示勞動市場疲軟，強化 Fed 即將啟動降息的預期心理。目前市場預計，聯準會 9 月降息和 12 月再次降息的可能性為 71%。

Capital.com 金融市場分析師 Kyle Rodda 表示，如果通膨數據再次意外下降 (相當符合美數據情況)，那將會是黃金大利多。

本周投資者焦點放在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的半年度國會證詞、一系列 Fed 官員評論，以及周四公佈的美國通膨數據。

另外，黃金最大消費國中國人行今年 6 月連續第二個月沒有購買黃金儲備。

其他金屬消息
  • 現貨白銀下跌 1.8%，至每盎司 30.64 美元。
  • 現貨鉑金下跌 2.5%，至每盎司 1001.60 美元。
  • 現貨鈀金下跌 2%，至每盎司 1005.98 美元。

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