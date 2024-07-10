〈能源盤後〉Beryl颶風登陸後 能源基礎設施大致無損 WTI跌至2周低點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-10 05:54

原油期貨價格周二 (9 日) 下跌，美國基準原油 WTI 收在近 2 周低點，係因前一日 Beryl 登陸德州海岸後，似乎未對能源設施造成任何持久損害。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 92 美分或 1.1%，收每桶 81.41 美元。根據道瓊市場數據，此為最近月 WTI 原油期貨 6 月 26 日以來最低收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.09 美元或 1.3%，收每桶 84.66 美元，創最近月 Brent 原油期貨 6 月 17 日以來最低收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.53 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 2.2% ，收每加侖 2.52 美元。

8 月交割的天然氣價格下跌 0.9%，收每百萬 Btu 2.34 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，目前為止，Beryl 颶風對實體石油和天然氣市場的影響「似乎有限，最重要的是，市場預期營運將快速完全恢復，這意味該颶風對金融能源市場的影響應該也不大。」

在 Beryl 颶風登陸前，作為預防措施而關閉的多家煉油廠已經恢復運行或正在恢復運行，而休士頓船舶航道預計將在周三完全重新開放。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，目前為止，Beryl 颶風對實體石油和天然氣市場的影響「似乎有限，最重要的是，市場預期營運將快速完全恢復，這意味該颶風對金融能源市場的影響應該也不大。」

周一早上，Beryl 以 1 級颶風登陸，導致數百萬人斷電、約 1700 個航班取消。據《休士頓紀事報》報導，休士頓地區已有 7 人因風暴喪生。

Beryl 本月初成為大西洋史上最早的 5 級風暴，引起市場對活躍風暴季節的擔憂。

德國商銀大宗商品策略師 Carsten Fritsch 指出，雖然該風暴抑制了需求，但對供應的影響有限，因其路徑沒有影響墨西哥灣的大部分平台，僅約 7 萬桶 / 日的生產暫停，這在能源資訊局 (EIA) 的每周統計數據中「幾乎不可見」。

但由於暴風季預計將十分活躍，Beryl 不會是今年唯一到達墨西哥灣的颶風。因此，石油和天然氣生產、加工和出口中斷的風險仍然存在。「這表明未來幾個月石油和天然氣價格波動更大。」Fritsch 寫道。

XS 市場分析師 Samer Hasn 表示，中東方面，市場仍預期達成加薩休戰協議，因為當前的談判尚未產生會令局勢重大變化的任何結果。「停止敵對行動將消除黎巴嫩南部大門爆發地區戰爭的可能性，且該戰爭可能會擴大到該地區甚至以外的多個國家，從而使能源市場保持一種不確定的狀態。」

同時，Rystad Energy 報告稱，石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 遵守減產協議的情況有所改善。數據顯示，6 月 OPEC + 產量僅「略高於」目標 5.3 萬桶 / 日，平均產量為 3390.3 萬桶 / 日。

Rystad Energy 全球市場分析總監 Claudio Galimberti 在報告中表示，今年下半年原油和石油液體平衡預計保持緊繃，導致庫存大幅減少，係因公路運輸和航空強大令夏季需求旺盛，且 OPEC + 減產的合規性改善。

同時，Sevens Report 的 Richey 表示，本周最重要的催化劑是 EIA 周三將公布的石油供應報告。由於對 Beryl 的擔憂以及第二季關帳影響，上周的庫存數據「明顯受到預防性實體市場波動的影響」。