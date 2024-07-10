〈能源盤後〉Beryl颶風登陸後 能源基礎設施大致無損 WTI跌至2周低點
鉅亨網編譯許家華 2024-07-10 05:54
原油期貨價格周二 (9 日) 下跌，美國基準原油 WTI 收在近 2 周低點，係因前一日 Beryl 登陸德州海岸後，似乎未對能源設施造成任何持久損害。
能源商品價格
市場驅動力
Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，目前為止，Beryl 颶風對實體石油和天然氣市場的影響「似乎有限，最重要的是，市場預期營運將快速完全恢復，這意味該颶風對金融能源市場的影響應該也不大。」
在 Beryl 颶風登陸前，作為預防措施而關閉的多家煉油廠已經恢復運行或正在恢復運行，而休士頓船舶航道預計將在周三完全重新開放。
Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，目前為止，Beryl 颶風對實體石油和天然氣市場的影響「似乎有限，最重要的是，市場預期營運將快速完全恢復，這意味該颶風對金融能源市場的影響應該也不大。」
周一早上，Beryl 以 1 級颶風登陸，導致數百萬人斷電、約 1700 個航班取消。據《休士頓紀事報》報導，休士頓地區已有 7 人因風暴喪生。
Beryl 本月初成為大西洋史上最早的 5 級風暴，引起市場對活躍風暴季節的擔憂。
德國商銀大宗商品策略師 Carsten Fritsch 指出，雖然該風暴抑制了需求，但對供應的影響有限，因其路徑沒有影響墨西哥灣的大部分平台，僅約 7 萬桶 / 日的生產暫停，這在能源資訊局 (EIA) 的每周統計數據中「幾乎不可見」。
但由於暴風季預計將十分活躍，Beryl 不會是今年唯一到達墨西哥灣的颶風。因此，石油和天然氣生產、加工和出口中斷的風險仍然存在。「這表明未來幾個月石油和天然氣價格波動更大。」Fritsch 寫道。
XS 市場分析師 Samer Hasn 表示，中東方面，市場仍預期達成加薩休戰協議，因為當前的談判尚未產生會令局勢重大變化的任何結果。「停止敵對行動將消除黎巴嫩南部大門爆發地區戰爭的可能性，且該戰爭可能會擴大到該地區甚至以外的多個國家，從而使能源市場保持一種不確定的狀態。」
同時，Rystad Energy 報告稱，石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 遵守減產協議的情況有所改善。數據顯示，6 月 OPEC + 產量僅「略高於」目標 5.3 萬桶 / 日，平均產量為 3390.3 萬桶 / 日。
Rystad Energy 全球市場分析總監 Claudio Galimberti 在報告中表示，今年下半年原油和石油液體平衡預計保持緊繃，導致庫存大幅減少，係因公路運輸和航空強大令夏季需求旺盛，且 OPEC + 減產的合規性改善。
同時，Sevens Report 的 Richey 表示，本周最重要的催化劑是 EIA 周三將公布的石油供應報告。由於對 Beryl 的擔憂以及第二季關帳影響，上周的庫存數據「明顯受到預防性實體市場波動的影響」。
麥格理策略師預計，上周 (7/5 止) 美國商業原油庫存減少 120 萬桶、汽油庫存減少 180 萬桶，餾分油供應增加 170 萬桶。
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