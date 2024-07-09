〈能源盤後〉Beryl風暴減弱 加薩休戰談判 緩解供應擔憂 原油走低

斐波那契回調線 (Fibonacci retracement) 在技術分析上又稱為「黃金分割線」，應用在外匯、CFD、期貨等交易上，皆有著高度的可靠性，能夠幫助投資人找出潛在的支撐阻力位置，並可以幫助投資人找出停利、停損的合適價位。

斐波那契回調線能將一個完整的下跌趨勢或上升趨勢分為 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 76.4% 這幾個部分。

分析師認為，自顯著低點反彈至高峰的漲勢中，38.2%、50% 和 61.8% 為關鍵回調目標，而 23.6% 和 76.4% 的回調點被視為次要目標。