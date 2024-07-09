〈能源盤後〉Beryl風暴減弱 加薩休戰談判 緩解供應擔憂 原油走低
鉅亨網編譯許家華 2024-07-09 06:23
原油期貨周一 (5 日) 收在一周多以來的最低水準，係因 Beryl 風暴減弱，對墨西哥灣能源基礎設施的威脅減低，且以色列與哈馬斯停火協議有明顯進展，緩解供應擔憂。
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Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊週一報告指出，加薩休戰協議的談判對石油帶來一些看跌壓力，雖然這類談判迄今屢次破局。
根據美聯社周一報導，以色列連攻加薩地區 9 個月所造成的破壞程度，可望軟化哈馬斯對休戰協議的要求。哈馬斯放棄了長期以來要求以色列承諾結束戰爭作為休戰協議一部分的要求。
上周五 Brent 和 WTI 原油期貨價格收低，但創下連續第四周上漲。
Exinity 首席市場分析師 Han Tan 指出，由於颶風 Beryl 放大美國供應風險，原油多頭受到鼓舞。
Beryl 本月初成為大西洋史上最早的 5 級風暴，爾後以 1 級颶風的形式登陸德州海岸，周一下午已降級為熱帶風暴。
根據報導，美國多處港口周日以按預期關閉 (港口關閉可能會延遲該地區的原油出口和汽車燃料的流動)，包括科珀斯克里斯蒂、休斯頓、加爾維斯頓、自由港和德克薩斯城的港口。
風暴造成破壞後，也可能令能源需求下降，此點也令人擔憂。Tan 指出，石油多頭目前正喘口氣，但「只要美國夏季需求的季節性增長程度能夠符合預期，油價就可能走高。」
與此同時，瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，由於未能突破每桶 85 美元的阻力位，WTI 上周五似乎遭遇獲利了結。
他認為 WTI 的小支撐位為每桶 81.85 美元，這是原油上個月反彈的 23.6% 斐波那契回調檔位。
斐波那契回調線 (Fibonacci retracement) 在技術分析上又稱為「黃金分割線」，應用在外匯、CFD、期貨等交易上，皆有著高度的可靠性，能夠幫助投資人找出潛在的支撐阻力位置，並可以幫助投資人找出停利、停損的合適價位。
斐波那契回調線能將一個完整的下跌趨勢或上升趨勢分為 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 76.4% 這幾個部分。
分析師認為，自顯著低點反彈至高峰的漲勢中，38.2%、50% 和 61.8% 為關鍵回調目標，而 23.6% 和 76.4% 的回調點被視為次要目標。
Ozkardeskaya 表示，WTI 的主要支撐位被視為在每桶 80 美元的關鍵心理關卡附近，該水準也吻合 38.2% 的斐波那契回調線關鍵回條目標。「這應該區分實際的積極趨勢和中期看跌逆轉。」
Exinity 的 Tan 表示，從根本上來說，全球石油需求前景必須大幅改善，尤其是中國，才能讓油價恢復並維持在 90 美元以上。由於市場意識到 OPEC + 今年稍晚可能取消部分減產措施，因此原油價格上行空間有限，除非地緣政治或供應方風險偶然的上升。
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