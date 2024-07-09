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鉅亨速報

營收速報 - 光聖(6442)6月營收5.88億元年增率高達121.04％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:15

光聖(6442-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣5.88億元，年增率121.04%，月增率18.8%。

今年1-6月累計營收為22.69億元，累計年增率70.47%。

最新價為393元，近5日股價上漲8.22%，相關通信網路下跌-1.81%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+950 張
  • 外資買賣超：+642 張
  • 投信買賣超：+310 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 5.88億 121% 19%
24/5 4.95億 118% 38%
24/4 3.59億 75% 11%
24/3 3.23億 39% 29%
24/2 2.51億 19% -1%
24/1 2.53億 33% 8%

光聖(6442-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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