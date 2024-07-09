營收速報 - 光聖(6442)6月營收5.88億元年增率高達121.04％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:15
今年1-6月累計營收為22.69億元，累計年增率70.47%。
最新價為393元，近5日股價上漲8.22%，相關通信網路下跌-1.81%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+950 張
- 外資買賣超：+642 張
- 投信買賣超：+310 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|5.88億
|121%
|19%
|24/5
|4.95億
|118%
|38%
|24/4
|3.59億
|75%
|11%
|24/3
|3.23億
|39%
|29%
|24/2
|2.51億
|19%
|-1%
|24/1
|2.53億
|33%
|8%
光聖(6442-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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