營收速報 - 遠雄(5522)6月營收15.60億元年增率高達140.5％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:15
今年1-6月累計營收為86.63億元，累計年增率27.09%。
最新價為83.1元，近5日股價上漲0.12%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+468 張
- 外資買賣超：-697 張
- 投信買賣超：+635 張
- 自營商買賣超：+530 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|15.60億
|141%
|-21%
|24/5
|19.70億
|2192%
|6%
|24/4
|18.65億
|568%
|-32%
|24/3
|27.62億
|45%
|747%
|24/2
|3.26億
|-81%
|80%
|24/1
|1.81億
|-92%
|-97%
遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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