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鉅亨速報

營收速報 - 遠雄(5522)6月營收15.60億元年增率高達140.5％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:15

遠雄(5522-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣15.60億元，年增率140.5%，月增率-20.84%。

今年1-6月累計營收為86.63億元，累計年增率27.09%。

最新價為83.1元，近5日股價上漲0.12%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+468 張
  • 外資買賣超：-697 張
  • 投信買賣超：+635 張
  • 自營商買賣超：+530 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 15.60億 141% -21%
24/5 19.70億 2192% 6%
24/4 18.65億 568% -32%
24/3 27.62億 45% 747%
24/2 3.26億 -81% 80%
24/1 1.81億 -92% -97%

遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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