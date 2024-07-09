盤後速報 - 福邦證(6026)下週(7月16日)除息1.28元，預估參考價14.72元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
福邦證(6026-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.28元。
以今日(7月9日)收盤價16.00元計算，預估參考價為14.72元，息值合計為1.28元，股息殖利率8.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
福邦證(6026-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及營業處所受託買賣有價證券。在集中交易市場及營業處所自行買賣有價證券。承銷有價證券。近5日股價上漲0.62%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|16.00
|1.28
|8.0%
|0.0
|2022/09/16
|15.8
|1.28
|8.1%
|2.0
|2021/08/09
|17.85
|0.1464
|0.82%
|0.555
|2020/07/22
|10.05
|0.6995
|6.96%
|0.0
|2019/06/26
|8.56
|0.2
|2.34%
|0.0
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