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鉅亨速報

盤後速報 - 福邦證(6026)下週(7月16日)除息1.28元，預估參考價14.72元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

福邦證(6026-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.28元。

以今日(7月9日)收盤價16.00元計算，預估參考價為14.72元，息值合計為1.28元，股息殖利率8.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

福邦證(6026-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及營業處所受託買賣有價證券。在集中交易市場及營業處所自行買賣有價證券。承銷有價證券。近5日股價上漲0.62%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 16.00 1.28 8.0% 0.0
2022/09/16 15.8 1.28 8.1% 2.0
2021/08/09 17.85 0.1464 0.82% 0.555
2020/07/22 10.05 0.6995 6.96% 0.0
2019/06/26 8.56 0.2 2.34% 0.0

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