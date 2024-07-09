盤後速報 - 群益證(6005)下週(7月16日)除息1.33元，預估參考價23.52元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
群益證(6005-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.33元。
以今日(7月9日)收盤價24.85元計算，預估參考價為23.52元，息值合計為1.33元，股息殖利率5.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
群益證(6005-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券。辦理有價證券之融資、融券業務及自營期貨、期貨交易輔助人業務。承銷有價證券、有價證券股務事項之代理。近5日股價下跌0.39%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|24.85
|1.33
|5.35%
|0.0
|2023/07/13
|14.5
|0.39
|2.69%
|0.0
|2022/07/14
|12.65
|1.65
|13.04%
|0.0
|2021/07/30
|17.2
|1.1
|6.4%
|0.0
|2020/08/13
|11.8
|0.8
|6.78%
|0.0
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