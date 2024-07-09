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鉅亨速報

盤後速報 - 高林(2906)下週(7月16日)除息0.6元，預估參考價21.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

高林(2906-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(7月9日)收盤價22.10元計算，預估參考價為21.5元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

高林(2906-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為國際貿易。進口服飾零售。生技醫療產業。近5日股價上漲6.19%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 22.10 0.59998 2.71% 0.0
2023/07/18 18.7 0.6 3.21% 0.0
2022/07/20 19.3 0.4 2.07% 0.0
2021/07/22 15.8 0.3 1.9% 0.0
2020/07/17 14.2 0.3 2.11% 0.0

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