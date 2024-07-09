盤後速報 - 高林(2906)下週(7月16日)除息0.6元，預估參考價21.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
高林(2906-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(7月9日)收盤價22.10元計算，預估參考價為21.5元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
高林(2906-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為國際貿易。進口服飾零售。生技醫療產業。近5日股價上漲6.19%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|22.10
|0.59998
|2.71%
|0.0
|2023/07/18
|18.7
|0.6
|3.21%
|0.0
|2022/07/20
|19.3
|0.4
|2.07%
|0.0
|2021/07/22
|15.8
|0.3
|1.9%
|0.0
|2020/07/17
|14.2
|0.3
|2.11%
|0.0
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