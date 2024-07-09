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鉅亨速報

盤後速報 - 遠百(2903)下週(7月16日)除息1.6元，預估參考價32.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

遠百(2903-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(7月9日)收盤價34.55元計算，預估參考價為32.95元，息值合計為1.6元，股息殖利率4.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

遠百(2903-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為買賣環球百貨及經營超級市場。近5日股價下跌0.72%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 34.55 1.6 4.63% 0.0
2023/07/18 23.8 1.1 4.62% 0.0
2022/07/14 19.55 0.9 4.6% 0.0
2021/07/28 23.8 1.1 4.62% 0.0
2020/07/15 25.2 0.8 3.17% 0.0

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