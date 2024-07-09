盤後速報 - 遠百(2903)下週(7月16日)除息1.6元，預估參考價32.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
遠百(2903-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(7月9日)收盤價34.55元計算，預估參考價為32.95元，息值合計為1.6元，股息殖利率4.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
遠百(2903-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為買賣環球百貨及經營超級市場。近5日股價下跌0.72%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|34.55
|1.6
|4.63%
|0.0
|2023/07/18
|23.8
|1.1
|4.62%
|0.0
|2022/07/14
|19.55
|0.9
|4.6%
|0.0
|2021/07/28
|23.8
|1.1
|4.62%
|0.0
|2020/07/15
|25.2
|0.8
|3.17%
|0.0
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