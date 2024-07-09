盤後速報 - 好德(3114)下週(7月16日)除息1.2元，預估參考價28.05元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
好德(3114-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月9日)收盤價29.25元計算，預估參考價為28.05元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
好德(3114-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件進出口代理及買賣業務。印刷電路板設備及相關化學品之代理、買賣業務。系統整合業務及相關產品維護業務。近5日股價上漲4.15%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|29.25
|1.2
|4.1%
|0.0
|2023/08/01
|30.5
|1.3
|4.26%
|0.4
|2022/08/15
|28.6
|0.9
|3.15%
|0.6
|2021/08/16
|37.5
|1.2
|3.2%
|0.0
|2020/07/24
|23.4
|1.0
|4.27%
|0.55
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