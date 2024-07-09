search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 好德(3114)下週(7月16日)除息1.2元，預估參考價28.05元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

好德(3114-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月9日)收盤價29.25元計算，預估參考價為28.05元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

好德(3114-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件進出口代理及買賣業務。印刷電路板設備及相關化學品之代理、買賣業務。系統整合業務及相關產品維護業務。近5日股價上漲4.15%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 29.25 1.2 4.1% 0.0
2023/08/01 30.5 1.3 4.26% 0.4
2022/08/15 28.6 0.9 3.15% 0.6
2021/08/16 37.5 1.2 3.2% 0.0
2020/07/24 23.4 1.0 4.27% 0.55

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23900.080.09%
好德29.25-2.82%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量跌破均線糾結

偏強
好德

66.67%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty