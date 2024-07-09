普丁在私人官邸見莫迪 開車帶莫迪兜風 釋出什麼信號？

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 15:00

印度總理莫迪周一（8 日）抵達莫斯科，展開為期兩天的訪問。克宮發言人佩斯科夫表示，莫迪此次訪問意義重大。有輿論認為，莫迪在北約（NATO）峰會登場前夕訪俄，是在向西方國家釋出地緣政治信號。

普丁在莫迪到訪當天，在莫斯科附近的新奧加雷沃總統官邸與其進行了非正式會談。兩人不僅喝著下午茶，普丁還開著電動車載著莫迪兜風，一起觀看馬術表演。

普丁在會談中祝賀莫迪再次當選總理，表示莫迪知道如何實現符合印度人民利益的目標。莫迪則表示，他與普丁的會談，將強化兩國友誼。

這是莫迪五年來首次訪問莫斯科，也是莫迪第三次當選總理後首次出訪。

有媒體指出，此次雙方會晤的關鍵點之一，是建立兩國之間快速資金轉移機制，並涉及恢復討論共同開發第五代戰機、軍事後勤問題以及核能領域的合作。

有輿論認為，普丁與莫迪的會晤在北約峰會前夕舉行，意味著普丁在外交方面有所斬獲，也是莫迪向西方國家發出地緣政治信號。