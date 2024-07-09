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鉅亨速報

盤中速報 - 金寶(2312)急拉3.64%報24.6元，成交150,543張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:17

金寶(2312-TW)近5分K漲速3.64%，09日10:16報24.6元，成交150,543張，今日漲幅為3.36％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

金寶(2312-TW)近5日股價上漲34.08%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子上漲4.03%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+20,295 張
  • 外資買賣超：+17,743 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+2,550 張
  • 融資增減：+20,542 張
  • 融券增減：+1,594 張

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