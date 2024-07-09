盤中速報 - 金寶(2312)急拉3.64%報24.6元，成交150,543張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:17
金寶(2312-TW)近5分K漲速3.64%，09日10:16報24.6元，成交150,543張，今日漲幅為3.36％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
金寶(2312-TW)近5日股價上漲34.08%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子上漲4.03%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+20,295 張
- 外資買賣超：+17,743 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+2,550 張
- 融資增減：+20,542 張
- 融券增減：+1,594 張
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