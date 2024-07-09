盤中速報 - 佳凌(4976)大跌7.33%，報55.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:08
佳凌(4976-TW)09日10:08股價下跌4.4元，報55.6元，跌幅7.33%，成交5,712張。
佳凌(4976-TW)所屬產業為光電業，主要業務為車載.相機.安控.視訊.行動穿戴.工業.辨識.醫療等鏡頭開發製作。各類塑膠成型機構部品開發及製作。精密模具.研磨皿.傘具.計測具.組裝等。
近5日股價上漲22.45%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,201 張
- 外資買賣超：-1,239 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：+369 張
- 融券增減：+433 張
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