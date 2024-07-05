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鉅亨速報

盤中速報 - 友威科(3580)大漲7.03%，報95.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:45

友威科(3580-TW)05日10:45股價上漲6.3元，報95.9元，漲幅7.03%，成交16,802張。

友威科(3580-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為濺鍍 Sputter。蝕刻 Etch。真空鍍膜代工 Vacuum Coating Service。

近5日股價上漲20.11%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+936 張
  • 外資買賣超：+938 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：+474 張
  • 融券增減：+149 張

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