盤中速報 - 友威科(3580)大漲7.03%，報95.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:45
友威科(3580-TW)05日10:45股價上漲6.3元，報95.9元，漲幅7.03%，成交16,802張。
友威科(3580-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為濺鍍 Sputter。蝕刻 Etch。真空鍍膜代工 Vacuum Coating Service。
近5日股價上漲20.11%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+936 張
- 外資買賣超：+938 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：+474 張
- 融券增減：+149 張
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