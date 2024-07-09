盤中速報 - 圓剛(2417)急跌-3.01%報51.7元，成交6,733張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:43
圓剛(2417-TW)近5分K跌速3.01%，09日09:43報51.7元，成交6,733張，今日跌幅為2.45％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
圓剛(2417-TW)近5日股價上漲8.83%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊上漲1.84%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,846 張
- 外資買賣超：+3,096 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-250 張
- 融資增減：+1,455 張
- 融券增減：+361 張
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