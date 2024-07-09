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鉅亨速報

盤中速報 - 映興(3597)股價拉至漲停，漲停價26.95元，成交446張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:39

映興(3597-TW)09日09:39上漲2.45元，股價漲停報26.95元，委買3,000張、委賣219,000張，成交446張。

主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲2.74%。

映興(3597-TW)近5日股價上漲1.66%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-8 張
  • 外資買賣超：-8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-25 張
  • 融券增減：0 張

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