盤中速報 - 映興(3597)股價拉至漲停，漲停價26.95元，成交446張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:39
映興(3597-TW)09日09:39上漲2.45元，股價漲停報26.95元，委買3,000張、委賣219,000張，成交446張。
主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲2.74%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8 張
- 外資買賣超：-8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-25 張
- 融券增減：0 張
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