盤中速報 - 川飛(1516)急拉4.91%報25.55元，成交449張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:39
川飛(1516-TW)近5分K漲速4.91%，09日09:39報25.55元，成交449張，今日漲幅為6.02％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
川飛(1516-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為其他業，相關其 他上漲0.54%。集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+280 張
- 外資買賣超：+277 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：-176 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 正崴(2392)急跌-5.61%報84.5元，成交51,838張
- 盤中速報 - 燿華(2367)急跌-3.5%報41.55元，成交122,549張
- 盤中速報 - 宏旭-KY(2243)急拉3.05%報18.6元，成交185張
- 盤中速報 - 昆盈(2365)股價殺至跌停，跌停價49.6元，成交37,448張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇