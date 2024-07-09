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鉅亨速報

盤中速報 - 川飛(1516)急拉4.91%報25.55元，成交449張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:39

川飛(1516-TW)近5分K漲速4.91%，09日09:39報25.55元，成交449張，今日漲幅為6.02％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

川飛(1516-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為其他業，相關其 他上漲0.54%。集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+280 張
  • 外資買賣超：+277 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-176 張
  • 融券增減：0 張

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