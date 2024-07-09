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鉅亨速報

盤中速報 - 皇昌(2543)急跌-3.44%報61.7元，成交10,587張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:16

皇昌(2543-TW)近5分K跌速3.44%，09日09:16報61.7元，成交10,587張，今日漲幅為2.15％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

皇昌(2543-TW)近5日股價上漲27.7%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造下跌0.1%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9,239 張
  • 外資買賣超：+8,503 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+736 張
  • 融資增減：+1,947 張
  • 融券增減：+108 張

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