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鉅亨速報

盤中速報 - 凱碩(8059)急跌-4.77%報39.0元，成交3,821張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:13

凱碩(8059-TW)近5分K跌速4.77%，09日09:13報39.0元，成交3,821張，今日漲幅為2.77％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凱碩(8059-TW)近5日股價上漲23.21%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.22%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+345 張
  • 外資買賣超：+440 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-95 張
  • 融資增減：-1,464 張
  • 融券增減：0 張

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