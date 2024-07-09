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盤中速報 - 銘異(3060)急拉4.37%報35.8元，成交5,252張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:13

銘異(3060-TW)近5分K漲速4.37%，09日09:13報35.8元，成交5,252張，今日漲幅為9.98％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

銘異(3060-TW)近5日股價下跌1.21%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊上漲1.84%。集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-159 張
  • 外資買賣超：-169 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張
  • 融資增減：-199 張
  • 融券增減：-113 張

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