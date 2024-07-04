search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 銘異(3060)下週(7月11日)除息0.25元，預估參考價33.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

銘異(3060-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(7月4日)收盤價33.75元計算，預估參考價為33.5元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

銘異(3060-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為硬碟機零組件。其他。近5日股價上漲7.13%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 33.75 0.25 0.74% 0.0
2023/08/02 20.15 0.3 1.49% 0.0
2022/07/08 18.05 1.0 5.54% 0.0
2018/07/05 20.2 0.6 2.97% 0.0
2017/07/12 31.9 1.5 4.7% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23522.531.51%
銘異33.75-0.15%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty