盤後速報 - 銘異(3060)下週(7月11日)除息0.25元，預估參考價33.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
銘異(3060-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(7月4日)收盤價33.75元計算，預估參考價為33.5元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
銘異(3060-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為硬碟機零組件。其他。近5日股價上漲7.13%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|33.75
|0.25
|0.74%
|0.0
|2023/08/02
|20.15
|0.3
|1.49%
|0.0
|2022/07/08
|18.05
|1.0
|5.54%
|0.0
|2018/07/05
|20.2
|0.6
|2.97%
|0.0
|2017/07/12
|31.9
|1.5
|4.7%
|0.0
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