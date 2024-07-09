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鉅亨速報

盤中速報 - 東華(1418)大跌7.08%，報40元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:10

東華(1418-TW)09日09:10股價下跌3.05元，報40.0元，跌幅7.08%，成交394張。

東華(1418-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚丙烯青合成纖維.聚丙烯青梳毛條之製造及內外銷。生產聚丙烯青紗內外銷。聚尿酯系纖維及其原料之製造.加工及內外銷。

近5日股價上漲28.12%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+133 張
  • 外資買賣超：+132 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：+160 張
  • 融券增減：+15 張

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