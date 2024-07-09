盤中速報 - 東華(1418)大跌7.08%，報40元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:10
東華(1418-TW)09日09:10股價下跌3.05元，報40.0元，跌幅7.08%，成交394張。
東華(1418-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚丙烯青合成纖維.聚丙烯青梳毛條之製造及內外銷。生產聚丙烯青紗內外銷。聚尿酯系纖維及其原料之製造.加工及內外銷。
近5日股價上漲28.12%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+133 張
- 外資買賣超：+132 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+160 張
- 融券增減：+15 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 正文(4906)急跌-3.13%報43.4元，成交14,039張
- 盤中速報 - 千興(2025)急跌-3.45%報11.15元，成交2,108張
- 盤中速報 - 千興(2025)大跌7.11%，報11.1元
- 盤中速報 - 至寶電(3226)急拉3.17%報61.8元，成交34張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇