盤中速報 - 東華(1418)急跌-3.71%報40.05元，成交307張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:07
東華(1418-TW)近5分K跌速3.71%，09日09:07報40.05元，成交307張，今日跌幅為6.97％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東華(1418-TW)近5日股價上漲28.12%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維上漲2.65%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+133 張
- 外資買賣超：+132 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+160 張
- 融券增減：+15 張
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