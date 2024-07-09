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鉅亨速報

盤中速報 - 晶彩科(3535)急跌-3.21%報57.7元，成交2,711張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:07

晶彩科(3535-TW)近5分K跌速3.21%，09日09:07報57.7元，成交2,711張，今日跌幅為3.51％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶彩科(3535-TW)近5日股價上漲24.45%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲7.02%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,365 張
  • 外資買賣超：-4,365 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-345 張
  • 融券增減：+350 張

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