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鉅亨速報

盤中速報 - 晶彩科(3535)急跌-3.58%報59.3元，成交16,860張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:34

晶彩科(3535-TW)近5分K跌速3.58%，08日09:34報59.3元，成交16,860張，今日跌幅為0.17％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶彩科(3535-TW)近5日股價上漲35.93%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲4.9%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,960 張
  • 外資買賣超：-1,889 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-71 張
  • 融資增減：-415 張
  • 融券增減：+1,794 張

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