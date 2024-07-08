盤中速報 - 晶彩科(3535)急跌-3.58%報59.3元，成交16,860張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:34
晶彩科(3535-TW)近5分K跌速3.58%，08日09:34報59.3元，成交16,860張，今日跌幅為0.17％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶彩科(3535-TW)近5日股價上漲35.93%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲4.9%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,960 張
- 外資買賣超：-1,889 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-71 張
- 融資增減：-415 張
- 融券增減：+1,794 張
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