盤中速報 - 能率網通(8071)急跌-4.88%報25.4元，成交3,137張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:07
能率網通(8071-TW)近5分K跌速4.88%，09日09:07報25.4元，成交3,137張，今日跌幅為4.51％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
能率網通(8071-TW)近5日股價上漲33%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.74%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,534 張
- 外資買賣超：+1,534 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+2,144 張
- 融券增減：+331 張
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