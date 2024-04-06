電影回來了！喜滿客獲富國銀行一路上調評級至加碼 唯AMC不同調

鉅亨網編譯許家華 2024-04-06 10:59

富國銀行周五發布以《電影回來了》為名的研究報告，分析師 Omar Mejias 將喜滿客的股票評級自「減持」一路上調至「加碼」，等同於買進，且股票目標價自 13 美元上調至 23 美元。

喜滿客周五股價上漲 5.38%，收每股 19.77 美元，創下去年 10 月 6 日以來的最高收盤價。今年迄今該股已上漲 40% 以上。

Mejias 寫道，第一季美國喜滿客票房成績超出了他的預期。「亮點不在於有突破性的表現，而是有幾部電影表現出色，這表明消費者需求強勁，且預計延續到明年。」

根據票房統計服務 Box Office Mojo 的數據，美國喜滿客第一季電影票房為 16.1 億美元，雖然較去年同期的 17 億美元有所下降，但仍較 2022 年的 13 億美元票房上升。今年年初發行的電影包括：《沙丘：第二部》、《蜘蛛夫人》和《辣妹過招》，均擁有熱門票房，其中《沙丘》是本季表現最好的電影。

隨著通膨加劇以及串流媒體盛行，花錢上電影院的消費者越來越少，票房表現是最能振奮投資者的數據，Mejias 寫道，今年和明年都有備受期待的電影上映，有利提高喜滿客的營收。這些電影包括《魔法壞女巫》、《腦筋急轉彎 2》和《死侍與金鋼狼》。