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〈貴金屬盤後〉非農數據凸顯就業市場疲軟 提振9月降息機率 激勵黃金登1個月高點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-06 06:15

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（圖：REUTERS/TPG）

最新美國非農就業人數較上月回落，顯示勞動市場正在疲軟，提振市場對美聯準會 (Fed)9 月降息的預期，激勵黃金價格周五(5 日) 上漲至 1 個月最高點。

  • 現貨黃金上漲 152%，至每盎司 2392.02 美元，本周漲近 2%。
  • 8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.23%，至每盎司 2398.50 美元。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示，「由於薪資修正下調和失業率再次上升，有助於鞏固 9 月降息的可能性，激勵黃金價格登上 1 個月高點。如果 Fed 在 9 月會議上公開暗示降息，多頭預期黃金價格將重返 2450 美元史上高點。」

數據顯示，6 月美國非農業就業人數增加 20.6 萬人，略高於經濟學家預期的 19 萬人，但較 5 月修正後的新增 27.2 萬人有所回落。另外，4 月就業成長自先前的 16.5 萬人修正為 10.8 萬人。

6 月失業率上升至 4.1%，略高於分析師預期的 4%。

非農就業報告公布後，美國利率期貨價格反映出，市場對 9 月降息持續有信心，隱含機率仍維持在 72% 左右。

同時，12 月第二次降息的可能性上升，交易員也將這一點反映在價格上。由於黃金不孳息，因此降息可以降低持有黃金的機會成本，提振對投資者的吸引力。

就業數據公佈後，美元兌其他貨幣跌至 3 周低點，使得黃金對其他貨幣使用者來說更加便宜，有利提振金價。同時，基準美國 10 年期公債殖利率小幅走低也有利金價。

其他金屬交易
  • 現貨白銀上漲 3.2%，至每盎司 31.37 美元，創下 5 月 17 日以來最佳單周表現。
  • 現貨鉑金上漲 3.08% 至每盎司 1044.6 美元
  • 現貨鈀金上漲 0.4% 至每盎司 1021.71 美元。

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