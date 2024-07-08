鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估下修至11.22元，預估目標價為220元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 22:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.28元下修至11.22元，其中最高估值12.26元，最低估值10.22元，預估目標價為220元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.26(12.26)
|16.92
|17.46
|最低值
|10.22(10.22)
|13
|13.56
|平均值
|11.21(11.2)
|14.59
|16.21
|中位數
|11.22(11.28)
|14.37
|16.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7,116,393,990
|10,440,951,440
|9,730,185,160
|最低值
|6,356,448,000
|7,214,056,000
|7,899,175,000
|平均值
|6,676,001,940
|8,115,630,060
|8,831,804,090
|中位數
|6,648,793,000
|7,959,501,500
|9,256,130,310
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.25
|10.21
|10.05
|7.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,162,221,359
|6,626,996,750
|5,994,173,882
|5,358,023,065
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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