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鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.5元，預估目標價為179元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 22:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.77元下修至9.5元，其中最高估值10.52元，最低估值8.34元，預估目標價為179元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.52(10.52)12.5314.19
最低值8.34(8.34)10.514.19
平均值9.55(9.62)11.4114.19
中位數9.5(9.77)10.9614.19

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值124,678,180141,898,230156,199,170
最低值118,488,000124,715,000156,199,170
平均值120,792,740131,985,310156,199,170
中位數120,380,000130,664,000156,199,170

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.987.933.153.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,787,91795,257,45167,229,59962,648,731

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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