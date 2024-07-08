search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 群聯(8299)次交易(9)日除息8.66元，參考價604.34元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

群聯(8299-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.66元。

首日參考價為604.34元，相較今日收盤價613.00元，息值合計為8.66元，股息殖利率1.41%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 613.00 8.6593 1.41% 0.0
2023/12/21 511.0 4.4248 0.87% 0.0
2023/07/04 417.5 4.4509 1.07% 0.0
2022/12/13 319.0 10.2775 3.22% 0.0
2022/06/28 301.0 13.0 4.32% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
群聯613-0.81%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

中弱短強
群聯

75%

勝率

#投信拋棄股

中弱短強
群聯

75%

勝率

#弱勢下殺股

中弱短強
群聯

75%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty