盤後速報 - 群聯(8299)次交易(9)日除息8.66元，參考價604.34元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06
群聯(8299-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.66元。
首日參考價為604.34元，相較今日收盤價613.00元，息值合計為8.66元，股息殖利率1.41%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|613.00
|8.6593
|1.41%
|0.0
|2023/12/21
|511.0
|4.4248
|0.87%
|0.0
|2023/07/04
|417.5
|4.4509
|1.07%
|0.0
|2022/12/13
|319.0
|10.2775
|3.22%
|0.0
|2022/06/28
|301.0
|13.0
|4.32%
|0.0
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