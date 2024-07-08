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鉅亨速報

盤中速報 - 和椿(6215)急跌-3.29%報64.9元，成交5,711張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:31

和椿(6215-TW)近5分K跌速3.29%，08日09:31報64.9元，成交5,711張，今日跌幅為1.96％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

和椿(6215-TW)近5日股價上漲12.01%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子上漲0.61%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,447 張
  • 外資買賣超：+2,420 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+27 張
  • 融資增減：+348 張
  • 融券增減：-223 張

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