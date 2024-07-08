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鉅亨速報

盤後速報 - 新海(9926)下週(7月15日)除息2元，預估參考價52.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

新海(9926-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月8日)收盤價54.70元計算，預估參考價為52.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

新海(9926-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為天然氣之供應、燃氣導管安裝工程，相關器材之製造及供應。度量衡器批發及零售，進口及買賣業務。廚房器具批發及零售業。第一類電信事業。燃氣熱水器承裝業。近5日股價下跌0.55%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 54.70 2.0 3.66% 0.0
2023/07/17 55.3 2.0 3.62% 0.0
2022/07/26 53.3 2.0 3.75% 0.0
2021/08/04 48.3 1.8 3.73% 0.0
2020/07/13 42.6 1.7 3.99% 0.0

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