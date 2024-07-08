盤後速報 - 大統新創(1470)下週(7月15日)除息0.58元，預估參考價20.32元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
大統新創(1470-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.58元。
以今日(7月8日)收盤價20.90元計算，預估參考價為20.32元，息值合計為0.58元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
大統新創(1470-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為染整代工業務。經編針織布織造業務。經編針織布.圓編針織布成品貿易銷售業務。近5日股價上漲1.91%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|20.90
|0.58
|2.78%
|0.0
|2023/07/27
|20.2
|0.45
|2.23%
|0.0
|2022/07/28
|19.45
|0.8
|4.11%
|0.0
|2021/07/29
|16.2
|0.42
|2.59%
|0.0
|2020/07/30
|19.15
|0.8
|4.18%
|0.0
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