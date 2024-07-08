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鉅亨速報

盤後速報 - 大統新創(1470)下週(7月15日)除息0.58元，預估參考價20.32元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

大統新創(1470-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.58元。

以今日(7月8日)收盤價20.90元計算，預估參考價為20.32元，息值合計為0.58元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

大統新創(1470-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為染整代工業務。經編針織布織造業務。經編針織布.圓編針織布成品貿易銷售業務。近5日股價上漲1.91%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 20.90 0.58 2.78% 0.0
2023/07/27 20.2 0.45 2.23% 0.0
2022/07/28 19.45 0.8 4.11% 0.0
2021/07/29 16.2 0.42 2.59% 0.0
2020/07/30 19.15 0.8 4.18% 0.0

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