盤後速報 - 台榮(1220)下週(7月15日)除息0.4元，預估參考價15.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
台榮(1220-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(7月8日)收盤價16.20元計算，預估參考價為15.8元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
台榮(1220-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為飼料製造販賣。果糖製造販賣。玉米澱粉製造販賣。近5日股價上漲0.64%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|16.20
|0.4
|2.47%
|0.0
|2023/07/11
|14.85
|0.2
|1.35%
|0.0
|2022/07/19
|16.5
|1.0
|6.06%
|0.0
|2021/08/24
|16.75
|1.0
|5.97%
|0.0
|2020/07/28
|11.9
|0.6
|5.04%
|0.0
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