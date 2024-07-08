search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 台榮(1220)下週(7月15日)除息0.4元，預估參考價15.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

台榮(1220-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(7月8日)收盤價16.20元計算，預估參考價為15.8元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

台榮(1220-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為飼料製造販賣。果糖製造販賣。玉米澱粉製造販賣。近5日股價上漲0.64%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 16.20 0.4 2.47% 0.0
2023/07/11 14.85 0.2 1.35% 0.0
2022/07/19 16.5 1.0 6.06% 0.0
2021/08/24 16.75 1.0 5.97% 0.0
2020/07/28 11.9 0.6 5.04% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23878.151.37%
台榮16.22.86%

鉅亨贏指標

了解更多

#多頭均線上攻

偏強
台榮

72.22%

勝率

#均線指標上攻

偏強
台榮

72.22%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty