盤中速報 - 羅昇(8374)急跌-5.12%報121.0元，成交12,070張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 13:10
羅昇(8374-TW)近5分K跌速5.12%，08日13:10報121.0元，成交12,070張，今日跌幅為7.63％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
羅昇(8374-TW)近5日股價上漲59.37%，所屬產業為電機機械，相關電機機械上漲2.11%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+536 張
- 外資買賣超：+568 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-32 張
- 融資增減：+858 張
- 融券增減：+66 張
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