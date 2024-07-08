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鉅亨速報

盤中速報 - 羅昇(8374)急跌-5.12%報121.0元，成交12,070張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 13:10

羅昇(8374-TW)近5分K跌速5.12%，08日13:10報121.0元，成交12,070張，今日跌幅為7.63％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

羅昇(8374-TW)近5日股價上漲59.37%，所屬產業為電機機械，相關電機機械上漲2.11%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+536 張
  • 外資買賣超：+568 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-32 張
  • 融資增減：+858 張
  • 融券增減：+66 張

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