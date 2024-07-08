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鉅亨速報

盤中速報 - 羅昇(8374)大跌7.25%，報121.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 13:08

羅昇(8374-TW)08日13:08股價下跌9.5元，報121.5元，跌幅7.25%，成交11,540張。

羅昇(8374-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。

近5日股價上漲59.37%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+536 張
  • 外資買賣超：+568 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-32 張
  • 融資增減：+858 張
  • 融券增減：+66 張

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