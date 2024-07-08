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鉅亨速報

盤中速報 - 世紀鋼(9958)大跌7.12%，報274元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 11:05

世紀鋼(9958-TW)08日11:05股價下跌21元，報274.0元，跌幅7.12%，成交9,471張。

世紀鋼(9958-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣。及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣。代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務。

近5日股價下跌2.32%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5,168 張
  • 外資買賣超：-3,955 張
  • 投信買賣超：-2,436 張
  • 自營商買賣超：+1,223 張
  • 融資增減：-278 張
  • 融券增減：-93 張

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